Kładka nad KEN do remontu. Nie będą jej wyburzać [FILM, ZDJĘCIA]

Wyłoniony w przetargu wykonawca - Zakład Inżynierii Lądowo-Wodnej „JAZ” z siedzibą w Kunicach - przygotuje projekt wykonawczy i technologiczny rozbiórki przęsła oraz prac zabezpieczających, a następnie przystąpi do realizacji prac rozbiórkowych.

- Zgodnie z umową wykonawca ma 44 dni od daty podpisania umowy. Wypada to przełom października i listopada - powiedziała nam Magdalena Szumiata, rzecznik prasowy wrocławskiego oddziału Genralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Obecnie wypracowywana jest koncepcja dotycząca kładki. Planujemy odbudowę bądź przebudowę kładki. Aby przystąpić do działania, musimy również pozyskać środki finansowe.

Wychodzi na to, że kładka nadal będzie udostępniania pieszym, jednak nie ma jeszcze nawet prtzybliżonego terminu jej remontu. Obecnie prowadzone będą prace nad zabezpieczeniem wejśc na kładkę, tak by mieszkańcy nie mogli wchodzić na most, do czego teraz dochodzi nagminnie.