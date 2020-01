KGHM będzie prowadził nasadzenia związane z rozbudową Żelaznego Mostu

Sprzedawał lewy alkohol. Już usłyszał zarzuty

Lubińscy policjanci zatrzymali 64-latka, który bez zezwolenia sprzedawał rozlewany przez siebie alkohol. Jak ustalili funkcjonariusze, 64 - latek wytwarzał ze spirytusu niewiadomego pochodzenia wysokoprocentowy alkohol, rozlewał go do butelek, a następnie wprowadzał do obiegu.