Groził swojej byłej partnerce. Jest w rękach policji

Do zdarzenia doszło 13 września około godziny 18:00 br. w Lubinie. - Oficer dyżurny został poinformowany przez mieszkańców bloku 11 -piętrowego o tym, że na jednym z balkonów stoi kobieta i woła o pomoc. Funkcjonariusze szybko ustalili dokładny adres i natychmiast udali się na interwencję. W mieszkaniu zastali wystraszoną 31-latkę - powiedziala nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Jak ustalili funkcjonariusze, do mieszkania kobiety wtargnął jej były partner. Mężczyzna wyważył drzwi wejściowe, a następnie zaczął grozić pokrzywdzonej pozbawieniem życia. W momencie, kiedy kobieta próbowała powiadomić całym zajściu policję, podejrzany zabrał klucze do jej służbowego samochodu i nim odjechał.

W toku przeprowadzonych działań policjanci zauważyli wskazany przez zgłaszającą pojazd na jednym z parkingów na terenie miasta. - Chwilę później funkcjonariusze zatrzymali również podejrzanego o ten czyn 41-latka. Odzyskany pojazd trafił do właścicielki, a jej były partner do policyjnej celi - dodaje policjantka.