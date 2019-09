GovTech Polska - znajdziesz innowacyjne rozwiązania dla głogowskiej huty?

Program „GovTech – Aktywuj pomysły!” to rządowa inicjatywa, która zbliża do siebie największe polskie przedsiębiorstwa i firmy z sektora MŚP związane z branżą nowych technologii. Program wspomoże KGHM we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w Hucie Miedzi Głogów. KGHM poszukuje innowacji z zakresu analityki obrazowej z elementami autonomicznego podejmowania decyzji. Rozwiązanie ma pomóc w pracy służb utrzymania dróg na terenie huty.

Program „GovTech Polska – Aktywuj pomysły!" realizowany jest pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym a innowacyjnymi przedsiębiorcami, start-upami i środowiskiem naukowym. Przedsiębiorcy biorą udział w konkursach dotyczących wyzwań zgłaszanych przez podmioty zaangażowane w projekt – instytucje publiczne oraz spółki Skarbu Państwa. Jednym ze podmiotów, który dołączył do programu „GovTech Polska", jest KGHM Polska Miedź S.A. – Udział w programie łączy się z założeniami naszej strategii na lata 2019-2023, której jednym z filarów jest e-przemysł. Zaangażowanie w poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i wykorzystywanie zaawansowanych technologii w naszych zakładach zwiększa efektywność przedsiębiorstwa. Rozwiązania wypracowane w ramach zaangażowania w „GovTech Polska" będą kolejnym elementem technologicznego rozwoju KGHM – powiedział Adam Bugajczuk, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Rozwoju. Spółka z Zagłębia Miedziowego postawiła innowatorom wyzwanie w zakresie organizacji pracy służb utrzymania dróg na terenie Huty Miedzi Głogów. Zadaniem uczestników konkursu KGHM będzie stworzenie rozwiązania z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z autonomicznym podejmowaniem decyzji. Zostanie ono zastosowane w ramach systemu organizacyjnego utrzymania prawie 70 km dróg, które posiada Huta Miedzi Głogów. Obecnie system ten opiera się na pracy dyspozytora, który kieruje pojazdy w miejsca, gdzie potrzebna jest ich praca (m.in. zamiatarki, odśnieżarki czy polewaczki). Działania te prowadzone są w oparciu o informacje ze strony pracowników huty lub od firm świadczących usługi. Pojazdy jeżdżą ponadto zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. – Rozwiązanie informatyczne, które jest przedmiotem konkursu, ma sprawić, by stworzony system autonomicznie kierował służby utrzymania dróg do odpowiednich punktów Huty Miedzi Głogów, bazując na analizie zapisów z monitoringu CCTV. Dodatkowo system dokonywałby też weryfikacji pracy i uwzględniał priorytety dla obiektów. Wdrożenie takiego rozwiązania informatycznego doprowadzi do zwiększenia efektywności pracy pojazdów funkcjonujących na terenie huty i usprawni pracę dyspozytora, który będzie mógł skupić się na innych zadaniach. Realizujemy już związany z procesami digitalizacji i informatyzacji zakładów program KGHM 4.0 i widzimy jak innowacje pozytywnie przekładają się na codzienną pracę w naszych aktywach – tłumaczy Ireneusz Jazownik, Dyrektor Naczelny Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM. Konkurs organizowany przez KGHM dedykowany jest start-upom, a także firmom z sektora MŚP. Będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy będą mieli za zadanie przygotować koncepcję systemu i pokazać możliwość jej realizacji z założonym poziomem skuteczności. Spośród wszystkich zgłoszeń sąd konkursowy wyłoni pięć prac, których autorzy będą mogli pracować nad właściwymi produktami. Spośród tej piątki zostanie wyłoniony zwycięzca, który zostanie zaproszony do negocjacji zakupu w trybie z wolnej ręki. Dzięki „GovTech Polska" i konkursowi zainicjowanemu przez KGHM polskie innowacyjne firmy otrzymają szansę na zaangażowanie się w rozwiązywanie istotnych wyzwań, które w wymierny sposób przyczynią się do wzrostu efektywności w jednej z największych polskich firm. Dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz start-upów będzie to też wyjątkowa okazja, by rozwijać swoje kontakty i działalność. Zgłoszeń do konkursu KGHM można dokonywać poprzez stronę: https://konkursy.govtech.gov.pl/start/postepowanie/46