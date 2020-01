Dzień otwarty w lubińskiej komendzie. Wstąp w szeregi policji!

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania: - posiadać polskie obywatelstwo, - posiadać nieposzlakowaną opinię, - nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, - korzystać z pełni praw publicznych, - posiadać co najmniej średnie wykształcenie, -posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, -dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, -osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:- podanie o przyjęcie do służby w Policji;

- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie;

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

- książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.