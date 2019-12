Działkowi złodzieje w akcji. Policja ostrzega

– Dlatego też lubińska policja przypomina o kilku istotnych zasadach, jakimi należy się kierować, aby uniknąć kradzieży oraz włamania do altanki. Niestety, statystyki policyjne pokazują, iż w tym okresie na terenach ogródków działkowych kradzieże zdarzają się bardzo często. Co najczęściej kradną złodzieje? Wszystko, co ma dla przestępców jakąkolwiek wartość, począwszy od narzędzi, kosiarek, innych elektronarzędzi, czajników, a nawet na drzwiach kończąc – mówi asp. szt. Sylwia Serafin z lubińskiej.

Konieczne jest zamykanie altan na kłódkę, zasłanianie i zamykanie okien, a droższe sprzęty warto zabrać w inne, częściej odwiedzane w okresie jesienno- zimowym miejsce.

– Można także zainwestować w lepsze zamki, kłódki oraz solidniejsze drzwi. Apelujemy, aby działkowicze kierowali się zasadą przezorności i nie kusili losu i nie ułatwiali „pracy” złodziejom, poprzez pozostawianie swoich rzeczy bez nadzoru. Ponadto jeżeli mają możliwość zabrania swoich cennych elektronarzędzi na czas zimowy w inne, bardziej bezpieczne miejsce, które będzie częściej przez nich doglądane, to przezornie należy to zrobić. Niestety bowiem w okresie zimowym rzadko można spotkać innych działkowiczów, którzy mogą być ewentualnymi świadkami próby przestępstwa, spłoszą złodzieja lub dopilnują nasze mienie sąsiedzkim okiem – dodaje Serafin.