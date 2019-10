Bieg Charytatywny - Sąsiedzi Żelaznego Mostu [ZDJĘCIA]

I Bieg Krecika z Zagłębiem Lubin. Pomagali chorej Julce! [ZDJĘCIA]

To pierwszy, ale jesteśmy przekonani, że nie ostatni Bieg Krecika w Lubinie. Datki wrzucane do puszek i cegiełki za start w biegu trafią do rodziców Julii Nieckarz, która czeka na poważną operację nóżek. Bez niej dziewczynka nie będzie mogła chodzić. Zobaczcie co dzis działo się ...