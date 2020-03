Będą teraz kształcić młodych budowlańców [ZDJĘCIA]

Przedstawiciele władz powiatu lubińskiego podpisali porozumienie, na mocy którego w Zespole Szkół nr 2 powstanie klasa zawodowa, w której uczyć się fachu będą przyszli budowlańcy. Uczniowie, którzy wybiorą ten profil zdobędą umiejętności na dwóch kierunkach - monter zabudowy lub robót wykończeniowych.

Uczniowie będą mieli zapewnione, oprócz teorii, również praktyki pod okiem doświadczonych pracowników lubińskiej firmy URBEX.

O powrocie do kształcenia zawodowego mówi się w regionie od lat. Już w kilku szkołach powstały klasy, których uczniowie objęci zostali patronatem między innymi KGHM Polska Miedź. To z jednej strony zapewni młodym ludziom wykształcenie na wysokim poziomie, a z drugiej pozwoli przygotować ich na potrzeby potencjalnych pracodawców na rynku pracy.

- Naszym zdaniem warto się pokusić o uruchomienie takiego kierunku kształcenia, jednak to nie znaczy, że nie mamy teraz ludzi, którzy potrafią budować i stawiać mury - powiedział Adam Myrda, starosta powiatu lubińskiego. - Chodzi jednak o to, by wykształcić takich ludzi, którzy oprócz stawiania murów będą potrafili czytać rysunki, robić instalacje budowlane i inne roboty wykończeniowe, które wiążą się z budową domu, czy remontem mieszkania.