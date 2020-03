3000 euro nagrody za znalezienie rzeźby. Ktoś wie gdzie jest?

Przyszedł zbadać trzeźwość i odjechał pijany... autem

33-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego przyszedł do Komisariatu Policji w Ścinawie, by zbadać swój stan trzeźwości. Alkomat wskazał 1,26 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. To jednak nie problem. Kłopot w tym, że po badaniu delikwent chciał odjechać z komisariatu... autem.