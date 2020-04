Zostańcie w domu! Mundurowi sprawdzają kto wychodzi

Istotne jest również to, że zamknięto parki i skwery. - Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lubinie prowadzą wzmożone działania i koncentrują się na sprawdzaniu i kontroli przestrzegania wprowadzonych z dniem 1 kwietnia kolejnych obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Policjanci w ramach działań, który celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, prowadzą intensywne kontrole różnych miejsc w przestrzeni publicznej. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. parki, place zabaw , ogródki działkowe , czyli wszystkie te obszary, gdzie mogą pojawić się osoby, których zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami być tam nie powinno - dodaje policjantka.

- Przypominamy, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku osoby przemieszczające się po ulicach i drogach powiatu lubińskiego muszą m.in. zachowywać od siebie bezpieczny odstęp wynoszący co najmniej 2 metry, a osoby poniżej 18 roku życia mogą wychodzić z domu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Robiąc zakupy w sklepie należy przestrzegać zasady, że czas pomiędzy godziną 10.00 a 12.00 przeznaczony jest wyłącznie dla seniorów powyżej 65 roku życia - mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Niestety już w pierwszych dniach nowych zasad zdarzyły się sytuacje, kiedy osoby ignorują restrykcje i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa . W takich przypadkach funkcjonariusze stanowczo egzekwują stosowanie się do obwiązujących przepisów.

Większość z nas stara się ograniczać do minimum opuszczanie swoich domostw, natomiast policjanci codziennie wyjeżdżają do służby, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu lubińskiego.

- Niestety, liczne apele o pozostanie w domach nie trafiły do wszystkich. Policjanci ujawnili osoby, które za nic miały obecnie panującą sytuację. W ciągu ostatnich dwóch dni policjanci podjęli czynności służbowe wobec 42 osób, które w różnych okolicznościach w sposób rażący naruszyły obowiązujące normy prawne związane z wprowadzonym stanem epidemii. Funkcjonariusze mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców powiatu lubińskiego zastosowali w 27 przypadkach postępowanie mandatowe, jak również sporządzili wnioski do sądu - wylicza Serafin.