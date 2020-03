Wstrzymane delegacje i szkolenia. KGHM szykuje się na koronawirusa

Na tym jednak nie koniec. Pracownicy, którzy ukończyli 65 rok życia mogą skorzystać z możliwości pozostania w domu i pracy z domu.

Ponadto Grupa Kapitałowa KGHM przekazała 5 tys. maseczek p2 Wojewodzie Dolnośląskiemu, który koordynuje w regionie działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Firma oddała też do dyspozycji Starostwa Powiatowego w Głogowie budynek, który może być wykorzystany dla celów kwarantanny. Spółka jest gotowa także do przekazania niektórych budynków uzdrowiskowych do podobnych celów.

Dodatkowo jedna ze spółek Grupy kapitałowej KGHM ma możliwość sprawdzania na swoich maszynach testów na obecność koronawirusa. Badania mogłyby być prowadzone na maszynach spółki KGHM.

– Koordynacja działań i rzetelna informacja to najlepsze przygotowanie do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się infekcji. Współpraca wszystkich naszych firm jest konieczna, żebyśmy prowadzili skuteczną prewencję – mówi Kasjan Wyligała, dyrektor nacz. ds. Nadzoru Korporacyjnego KGHM.