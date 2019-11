Wasze pytania do ZUS. Odszkodowanie i wysokość składek

Wy pytacie - specjaliści z ZUS odpowiadają.

Dwa miesiące temu miałem wypadek w pracy, powoli dochodzę do siebie. Znajomy mówił mi, że oprócz odszkodowania z ubezpieczenia mogę dostać z ZUS jednorazowe odszkodowanie. Co należy zrobić, by otrzymać za wypadek pieniądze z ZUS-u? Janusz Panie Januszu, rzeczywiście osobie, która w skutek wypadku przy pracy, czy choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Dokumenty, które musi pan złożyć w ZUS to oczywiście wniosek o jednorazowe odszkodowanie, do którego trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku, prawomocny wyrok sądu pracy, decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego. Dokumenty składa pan po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem swojego zakładu pracy, a w przypadku gdyby pan prowadził działalność pozarolniczą lub po likwidacji zakładu pracy - w dowolnej placówce ZUS. Decyzja wydawana jest w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub otrzymania orzeczenia komisji lekarskiej oraz wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo i wysokość jednorazowego odszkodowania, wypłata następuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Jeżeli nie zgodzi się pan z decyzją ZUS może się odwołać - pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję. Odwołanie składa się bezpłatnie do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Przypomnę, że odszkodowanie nie przysługuje wtedy, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów bhp, spowodowane wypadku przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa albo pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia niesprawności organizmu i wynosi 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Pracuję obecnie w kilku miejscach. Ile składek musze płacić do ZUS i czy z każdego miejsca pracy? Karolina

Pani Karolino, jeśli pracuje pani na umowę o pracę w kilku firmach, od każdej umowy muszą być odprowadzane składki na wszystkie ubezpieczenia. Ubezpieczenia społeczne to: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Obowiązkowo z tych umów jest tez pani objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli wykonuje pani kilka umów zlecenia, to będą one kolejno objęte ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, dopóki suma wynagrodzeń z tych umów w każdym miesiącu nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeśli suma osiągnie tę kwotę, kolejne zlecenia będą objęte tylko ubezpieczeniem zdrowotnym. Uwaga: ubezpieczenie chorobowe dla zleceniobiorców jest dobrowolne. Jeśli go pani nie wybierze, to nie będzie mieć prawa do zasiłków (w tym chorobowego i macierzyńskiego). Gdy łączy się pracę na etacie z umową zlecenia w innej firmie, ubezpieczenia społeczne będą opłacane tylko z umowy o pracę (ze zlecenia już nie). Natomiast ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązkowe i na etacie, i na zleceniu. Jeśli jednak wynagrodzenie z etatu jest niższe niż minimalne (np. niepełny etat), ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe z etatu i ze zlecenia. W grudniu idę do swojej pierwszej pracy chciałbym wiedzieć, jakie ubezpieczenia będę opłacać pracując na etacie i od czego zależy wysokość mojej składki? Piotr

Panie Piotrze, każdy, kto rozpoczyna pracę na etacie musi być przez pracodawcę obowiązkowo zgłoszony w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Te ubezpieczenia obowiązują przez cały czas pracy, bez względu na wymiar etatu. Pracodawca potrąca z pana wynagrodzenia składkę emerytalną (9,76 proc. kwoty wynagrodzenia brutto), rentową (1,5 proc.) i chorobową (2,45 proc.). Z pozostałej kwoty naliczona zostanie składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.). Zatem osoby zarabiające więcej opłacają wyższe składki. Ale do ZUS trafią nie tylko składki potrącone z pana wynagrodzenia. Pracodawca dopłaci do pana składek emerytalnych i rentowych. Zapłaci również całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe, z którego można uzyskać np. zasiłki i jednorazowe odszkodowania. Pracodawca ma obowiązek poinformować pana raz w roku, jakie kwoty składek przekazał za z pana pensji do ZUS. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) na: www.zus.pl może pan zawsze sprawdzić, od jakich kwot obliczono składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, należne kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz informacje o składkach należnych i opłaconych na subkoncie. Oczywiście pod warunkiem, że założy pan sobie swoje indywidualne konto, do czego bardzo zachęcam. Jest to proste i najlepiej zrobić to podczas wizyty w ZUS gdyż nasz pracownik musi sprawdzić czy rzeczywiście jest pan osobą, dla której konto jest zakładane. To bardzo ważne gdyż będzie miał pan wgląd we wszystkie swoje dane dotyczące składek, zwolnień lekarskich i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

