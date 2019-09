Uderzał kotem o ziemię, aż zabił, a martwego rzucił w krzaki

O brutalnym czynie na małym zwierzęciu policja dowiedziała się w środę, 28 sierpnia od siostrzeńca sprawcy.

Młody mężczyzna, poinformował oficera dyżurnego lubińskiej komendy o tym, że jego wujek zabił kota, którego był on właścicielem, uderzając nim wielokrotnie o podłogę.

Kiedy funkcjonariusze wydziału prewencji przybyli na miejsce, w krzakach obok posesji znaleźli martwe zwierzę.

Zatrzymany w tej sprawie 46- latek usłyszał zarzut zabicia kota ze szczególnym okrucieństwem. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. Za to przestępstwo może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które mają wiedzę na temat znęcania się nad zwierzętami, aby zgłaszać takie sytuacje funkcjonariuszom. Dzięki wrażliwości innych ludzi, bezbronne, krzywdzone zwierzęta będą mogły znaleźć bezpieczny dom.