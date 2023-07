Tygodniowy przegląd prasy 23.07.2023: Lubin, 16.07-22.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Lubina

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zarzut zabójstwa i areszt dla kierowcy, który w Legnicy śmiertelnie potrącił 21-letnią kobietę. Zginęła członkini zespołu Kyczera”?

📢 Zarzut zabójstwa i areszt dla kierowcy, który w Legnicy śmiertelnie potrącił 21-letnią kobietę. Zginęła członkini zespołu Kyczera Prokuratura Okręgowa w Legnicy postawiła zarzut zabójstwa kierowcy, który na ulicy Fiołkowej z impetem wjechał w 21-latkę. Młoda kobieta zginęła na miejscu. Ofiara to członkini znanego, łemkowskiego zespołu „Kyczera". Decyzją sądu, sprawca został dziś (21 lipca) aresztowany na trzy miesiące. 📢 Szaleniec igra ze śmiercią na ulicach Wrocławia. Wrzucił filmiki, policja już go namierza Tragedia do której doszło kilka dni temu w Krakowie, gdzie zginęło czterech młodych mężczyzn, może się powtórzyć w każdej chwili. Wystarczy popatrzeć co wyrabiają młodzi ludzie za kierownicą w innych dużych miastach. We Wrocławiu tiktoker podpisujący się mroqu z premedytacją łamie przepisy i dodaje gazu, próbując rozjechać pieszych na przejściu! Nagraniami bez skrupułów chwali się w intrenecie. Po naszej publikacji, sprawą pilnie zajęła się policja. Trzymamy kciuki, by mundurowi szybko pozbawili prawa jazdy tego człowieka. Tylko na nagranych filmikach popełnia wykroczenia na co najmniej kilkadziesiąt punktów karnych!

📢 Aleksandra Gruszka nauczycielka z Wałbrzycha wygrała bieg 240 km po górach! Ultramaraton przebiegła w 39 godzin! ZDJĘCIA, FILM Aleksandra Gruszka, dla przyjaciół Ola dokonała czegoś, co dla wielu jest niemożliwe. Przebiegła 240 km po górach, bez spania i w zasadzie odpoczynku. Wygrała najdłuższy bieg górski w Polsce, który kilka dni temu organizowany był w Lądku - Zdroju w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Pani Ola na co dzień jest nauczycielką matematyki.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Lubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek w Legnicy. Kompletnie pijany kierowca zabił młodą kobietę! Ludzie w szoku Do tragedii doszło dzisiaj, 19 lipca w Legnicy. Na osiedlu domów jednorodzinnych śmiertelnie potrącona została 21-letnia kobieta. Kierowca to obywatel Ukrainy, który był pijany i uciekał przed policją.

📢 Tragedia w Legnicy! Na ulicy Fiołkowej pijany kierowca śmiertelnie potrącił 21-latkę Tragedia w Legnicy! Na ulicy Fiołkowej pijany kierowca śmiertelnie potrącił 21-latkę. Sprawca miał ponad 2 promile alkoholu i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. To 21-letni obywatel Ukrainy z podwójnym zakazem prowadzenia pojazdów. 📢 Dramatyczny wypadek kobiety w Lubinie. Piesza przechodziła na czerwonym, walczy o życie. Jest nagranie Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek (17 lipca) na jednej z ruchliwych ulic w Lubinie. Samochód potrącił przechodzącą przez jezdnię kobietę. Szła po pasach, ale wygląda na to, że miała czerwone światło. Jej stan jest krytyczny. 📢 W sobotę, 22 lipca do Dalkowa na Festiwal Wina 2023 zjadą winiarze z całego regionu! Będą też kucharze, rzemieślnicy i historycy Już w najbliższą sobotę, 22 lipca w Dalkowie (gmina Gaworzyce) odbędzie się 2. Festiwal Wina, tym razem pod hasłem „Dalków. Bliżej Twórców". Zaprezentują się winiarze aż z 12 winnic. Będą też znani kucharze, którzy zaserwują dania folwarczne i pałacowe, a także m.in. zielarze, pszczelarze i serowarzy. Na scenie wystąpią zespoły Horacy&Dżemtelmeni, Lucy & Tom oraz Dawidenka. Program jest wyjątkowo bogaty.

📢 KGHM. Silny wstrząs w kopali Rudna. Była to górnicza "siódemka" Silne tąpnięcie w Zakładach Górniczych Rudna w rejonie GG-1 na oddziale G-3. Załogę wycofano. Nikt nie ucierpiał. 📢 Tragedia na Mazurach. Para z Dolnego Śląska zginęła w pożarze kampera w Ełku. Osierocili dwoje dzieci Tragiczny pożar kampera w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). W pojeździe przebywała para z powiatu oleśnickiego (woj. dolnośląskie). Osierocili dwoje dzieci w wieku 8 i 10 lat. Sprawą zajmuje się prokuratura.

📢 Tłumy wrocławian i Dolnoślązaków w Kopalni Wrocław. Podczas upalnych dni zagląda tu nawet 4000 osób dziennie ZDJĘCIA; FILM Lipiec nie szczędzi nam upalnych dni, kolejne przed nami. Już w poniedziałek 17 lipca słupki na termometrach wskażą ok. 29 st. C. A to oznacza, że tłumy Dolnoślązaków znowu będą szukać ochłody nad wodą. A my pokazujemy wam miejsca, gdzie można odpocząć nad wodą na Dolnym Śląsku. Dziś Kopalnia Wrocław, gdzie nasz dziennikarz Tomasz Pawlak udał się z kamerą.

📢 Andrzejówka dostanie ponad pół miliona złotych rządowej dotacji na remont dachu ZDJĘCIA, FILM Radość w Andrzejówce, ulubionym schronisku górskim Dolnoślązaków. Dostanie 586 000 zł na ratowanie i rekonstrukcję zabytkowego dachu. Dach przeciekał i zagrożone były przyjęcia gości. Dobrą wiadomość przekazał turystom i zarządzającym obiektem, wicemarszałek dolnośląski Grzegorz Macko. - To pieniądze na ratowanie zabytków z Polskiego Ładu - zaznacza Macko. 📢 Groźny pożar w bloku przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie Lubinie. Policjanci ratowali rodzinę z dziećmi Dziś w nocy (17.07) w jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie w Lubinie wybuchł pożar. Policjanci ratowali rodzinę z dziećmi. 📢 Zabójcy przykryli ciało ofiary 6-metrową warstwą ziemi. Funkcjonariusze znaleźli je po 26 latach! Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania zbrodni sprzed 26 lat.- Związana była z tzw. wojną spirytusową w Zgorzelcu. O co w niej chodziło? Jak natrafiono na ślad zabójstwa? Kim są sprawcy?

📢 Straszny wypadek koło Jawora. Kobieta rozbiła samochód o bandy, silnik wypadł z auta, kabina roztrzaskana Do strasznego wypadku doszło między Jaworem a Bolkowem na drodze S3. Dzisiaj w nocy (17 lipca) kobieta kierująca samochodem osobowym uderzyła w bariery energochłonne o roztrzaskała auto. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z samochodu.

📢 Wieża na Wielkiej Sowie uroczyście otwarta! Po dwóch latach oczekiwań, w końcu można na nią wejść ZDJĘCIA, FILM Po dwóch latach generalnego remontu Wieży widokowej na Wielkiej Sowie, 16 lipca oficjalnie i z wielką pompą nastąpiło jej otwarcie. Turyści mieli tę przyjemność, by wspólnie z włodarzami przeciąć wstęgę i wejść na wieżę. A dla tych, którzy zgłodnieli, była darmowa grochówka i smażona kiełbasa. Warto się tu wybrać i z tarasu 25 m nad ziemią zobaczyć panoramę okolicy, Śnieżkę i Ślężę.

📢 Lwóweckie Lato Agatowe to ogromna, międzynarodowa impreza poszukiwaczy skarbów Ziemi Lwóweckie Lato Agatowe to międzynarodowa impreza w plenerze, ogromna giełda minerałów i wyrobów jubilerskich. Do Lwówka Śląskiego zjechało 80 wystawców i zorganizowano ponad 430 stoisk, na których można podziwiać wyłącznie minerały i skamieniałości. 📢 Pościg na S5 na Dolnym Śląsku. Kierowca zobaczył napis "POMOCY" na tylnej szybie BMW [FILM] Jeden z kierowców jadących trasą ekspresową S5 na wysokości Trzebnicy (woj. dolnośląskie) zauważył w samochodzie, który go wyprzedził, coś niepokojącego. Pod tylną szybą leżała maskotka i kartka z napisem "POMOCY". Ruszył w pościg i zawiadomił policję. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Obejrzyjcie poniżej.

