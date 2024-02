Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Lubinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Nagranie mrozi krew. Widać na nim piękny zimowy górski krajobraz, czyste niebo, słońce i Śnieżkę. Na szczycie sporo ludzi, którzy wykorzystali piękną zimową pogodę. Większość z nich nawet nie zdaje sprawy z niebezpieczeństwa i z tego, że jeden fałszywy krok na oblodzonym stoku, może kosztować życie. Opublikowany "ku przestrodze", jak głosi napis na filmiku. Porażające jest jednak to, że wielu ludzi wciąż nie wyciąga wniosków. Komentarze pod filmem mówią same za siebie. Bagatelizowanie zagrożenia i totalna znieczulica.

tablet realme pad to prawdziwe serce domowego ekos...

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Tygodniowa prasówka 4.02.2024: 28.01-3.02.2024 Lubin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Kalevali nikogo nie dziwi zaprzęg z psami husky ani renifery. W namiotach rozstawionych na śniegu jest ciepło i przytulnie. Niebieski Domek Muminków zachęca do pozostania. Kalevala z Borowic koło Karpacza, zwana Dolnośląską Wioską Muminków, po raz trzeci znalazła się w finałowej piątce World Travel Awards, największego turystycznego plebiscytu na świecie. Wyniki poznamy 4 lutego 2024 roku w Berlinie. Wśród kontrkandydatów dolnośląskiej atrakcji są turystyczne potęgi Europy między innymi Chamonix-Mont-Blanc we Francji i Dino Park Lourinha w Portugalii. Co takiego jest w Kalevali, że przyciąga turystów latem i zimą? Zobaczcie zdjęcia.