Tragedia na przejeździe kolejowym w Lubinie. Nie żyje kobieta.Czy to było samobójstwo?

Prezydent przeciwny zamykaniu tunelu, którym pociągi jadą do Jeleniej Góry!

Kolej przymierza się do remontu tunelu w Janowicach Wielkich na trasie Wrocław-Jelenia Góra. Prezydent Jerzy Łużniak obawia się, że to zablokuje drogę do miasta. Kolej uspokaja, że koncepcji remontu nie wybrano