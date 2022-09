Tłumy na otwarciu Cuprum Park w Lubinie! Zobacz zdjęcia!

Otwarcie Cuprum Park to duże wydarzenie, które już teraz odwiedziło mnóstwo osób. Klienci obdarowywani są różnymi prezentami, mogą liczyć również na wiele zniżek i promocji! Jest to święto w pozytywnej atmosferze, a wszystkiemu towarzyszy muzyka, która grana jest z postawionej na parkingu scenie. Przed otwarciem największym zainteresowaniem cieszyły się sklepy Media Expert oraz Carrefour, jednak sprzedawcy z pozostałych sklepów nie mogli narzekać na nudę. Przypominamy, że w galerii Cuprum Park już dziś można odwiedzić takie takie sklepy jak Half Price, CCC, Takko, Rossman, Maxi ZOO, Media Expert, Dealz, Sinsay, Carrefour, Tilia, Cukiernia Zielińscy, In Medio Trendy oraz Perfect Vision.

Atrakcją główną wydarzenia będą dwa wyrzuty piłeczek i możliwość wygrania naprawdę dużych pieniędzy. Organizatorzy w taki sposób rozdadzą uczestnikom ponad 10 tys. zł! Wyrzuty piłeczek odbędą się o w dniu otwarcia, pierwszy o godzinie 16:00, drugi o 18:00