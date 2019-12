The Liverpool już w najbliższą niedzielę zaśpiewa dla was!

Zaraz potem ruszył z koncertami w Polskę. W zeszłym roku hucznie obchodzili swój jubileusz na scenie Klubu Pod Muzami w Lubinie.

The Liverpool to czterech wyjątkowo energetycznych mężczyzn oddanych muzyce. Publiczność na ich koncertach może liczyć zawsze na dobrą zabawę z przytupem. Oprócz hołdu dla The Beatles, w repertuarze fantastycznej polskiej czwórki usłyszeć można covery The Rolling Stones, Jimiego Hendrixa, a także Czerwonych Gitar, Perfectu, Lady Pank i Dżemu oraz inne hity szalonych lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Skład zespołu:

Andrzej Górecki – gitara, wokal

Waldemar Siarkiewicz – gitara, wokal

Krzysztof Bińkowski – bas

Wojtek Obajda – perkusja, wokal

Czas trwania: 120 minut

Zapraszamy 15 grudnia (niedziela), godz. 19:00

Klub Pod Muzami, bilety 25 zł (w dniu koncertu 30 zł)