Talenty znowu poszukiwane – KGHM inauguruje drugą edycję Szkoły Przywództwa „Przewodnicy”

Ruszają zapisy do drugiej edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”. Podczas trzyetapowej rekrutacji miedziowa spółka wybierze 30 studentów i absolwentów, którzy wezmą udział w cyklu zajęć przygotowujących do pracy w biznesie, administracji lub organizacjach pozarządowych. Chętni mogą przesyłać zgłoszenia do 2 marca.

Zainaugurowany latem ubiegłego roku projekt „Przewodnicy” doczekał się kolejnej odsłony. W ramach drugiej edycji uczestnicy ponownie będą mogli wziąć udział w wykładach i warsztatach z zakresu przywództwa i zarządzania strategicznego, gospodarki i podstawowych zjawisk związanych z jej funkcjonowaniem, mechanizmów finansowych przedsiębiorstw, a także analizy i formułowania wniosków oraz komunikacji i wystąpień publicznych. – „Przewodnicy” okazali się udanym i potrzebnym projektem, który już dzisiaj przynosi konkretne rezultaty – mówi prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński. – Kilkoro spośród uczestników szkoły jest dzisiaj związanych z naszą spółką, przynajmniej kilka następnych osób uważnie obserwujemy i zapewne zaproponujemy im różne formy współpracy w nieodległej przyszłości. Kolejną grupę stanowią też tacy, którzy co prawda nie trafili do KGHM, ale – także dzięki zdobytej podczas zajęć wiedzy i kompetencjom – mogli zdecydowanie podnieść pułap swoich możliwości. Wydaje mi się, że nasza inicjatywa pozwoliła im inaczej spojrzeć na otaczający świat, nabrać wiary we własne siły. Otworzyła im nowe kierunki i pozwoliła widzieć świat szerzej i co najważniejsze bez kompleksów.

Uznani eksperci, profesjonaliści z Polski i USA Tak, jak w przypadku pierwszej odsłony projektu, zajęcia prowadzone będą przez najwyższej klasy ekspertów – menedżerów KGHM Polska Miedź S.A. oraz uznanych specjalistów z Polski i Stanów Zjednoczonych.

– Dziś w błyskawicznie zmieniającym się otoczeniu coraz większe znaczenie zyskują umiejętności dostrzegania i przewidywania związków przyczynowo-skutkowych, rozumienia globalnych trendów ekonomicznych, kulturowych i politycznych oraz krytyczne myślenie. Takiego chłodnego, logicznego myślenia często brakuje współczesnym Polakom. Poprzez takie inicjatywy chcemy to zmienić. To jest nasza kuźnia kadr, z której będą wychodzić młodzi ludzie godni unieść ciężar wyzwań tych naszych turbulentnych czasów. Właśnie dlatego potrzebujemy liderów, którzy przeprowadzą polskie organizacje na kolejny, jeszcze wyższy poziom. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie projektu, w ramach którego młodzi ludzie zyskają niepowtarzalną szansę zdobycia cennych umiejętności, które – być może – niedługo wykorzystają z pożytkiem dla ogółu - dodaje. - Mam nadzieję, że to wszystko sprawi, że nasi absolwenci nie będą obawiać się wyzwań, jakie przynoszą współczesne czasy. Przeciwnie, jestem przekonany, że będą oni gotowi stawić im czoła i będą to robić skutecznie. Nieprzypadkowo wśród naszych wykładowców znaleźli się goście z USA. Ta amerykańska wizja i typowe amerykańskie optymistyczne podejście do współczesnych wyzwań to jest też coś, co chcielibyśmy zaszczepić młodym ludziom. Wszystko to przekonuje nas, że warto zorganizować kolejną edycję „Przewodników” i dać szansę rozwoju następnej grupie zdolnych młodych ludzi – wyjaśnia prezes Chludziński.



Zapisy on-line Swój akces do udziału w Szkole Przywództwa KGHM „Przewodnicy” zgłaszać mogą studenci lub absolwenci wszystkich uczelni i kierunków studiów. Przedział wieku uczestników projektu został określony na 22-29 lat. Analogicznie jak w przypadku poprzedniej edycji, na etapie kwalifikacji weryfikowane i punktowane będą zarówno wiedza i cechy charakterologiczne kandydatów, jak też ich zaangażowanie w szeroko rozumianą działalność społeczną. Na przysłanie zgłoszeń do udziału zainteresowani mają czas do 2 marca. Po ocenie zgłoszeń odbędzie się test wiedzy, a następnie ocena przygotowanej przez kandydata prezentacji na zadany temat. Organizowane w ramach Szkoły zajęcia rozpoczną się w kwietniu i potrwają do końca maja. W tym czasie odbędą się trzy zjazdy trwające od trzech do czterech dni. Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz do wypełnienia wniosku aplikacyjnego. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronach https://kghm.com/pl/przewodnicy-formularz-2020 i http://przewodnicykghm.pl/rekrutacja/.

FLESZ: Klimat nie zwariował, eksperci uspokajają