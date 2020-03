Staropolanka dla szpitali zakaźnych w całej Polsce

Decyzję o przekazaniu ponad 2,5 tys. butelek wody podjął Zarząd Uzdrowisk Kłodzkich. To wyraz solidarności i wdzięczności za zaangażowanie i poświęcenie lekarzy, ratowników i personelu medycznego. Spółka KGHM szczegóły dotyczące dostaw będzie ustalać indywidualnie z każdym szpitalem zakaźnym.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podjęła szereg działań wspierających własne oraz zewnętrzne służby w walce z zagrożeniem koronawirusem.

KGHM ZANAM rozpoczął szycie masek ochronnych. Dwie z miedziowych firm - INTERFERIE oraz Polska Grup Uzdrowisk, zgłosiły wybrane, należące do spółek obiekty, jako gotowe na przyjęcie pacjentów do celów kwarantanny. Z kolei spółka Mercus przekazała 10 tys. maseczek p2 do władz województwa dolnośląskiego i Ministerstwa Zdrowia.

Ponadto infrastruktura należącej do Grupy KGHM spółki NITROERG, zostanie wykorzystana do produkcji środków dezynfekujących. Przewiduje się, że linię NITROERG w najbliższych dwóch tygodniach opuści w ciągu doby aż do 20 ton środków bioczynnych. Produkty zasilą polskie szpitale, urzędy i firmy