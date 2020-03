Ścinawska przychodnia wprowadza „teleporady”

W związku z epidemią koronawirusa pracownicy przychodni proszą pacjentów, aby wizyty w Miejsko-Gminnym Zespole Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie odbywały się tylko w uzasadnionych i ważnych przypadkach. Zachęcamy, aby pacjenci kontaktowali się telefonicznie w godzinach pracy lekarzy. Podczas „teleporady” można uzyskać: receptę oraz zwolnienie lekarskie.

Bezpośrednie numery telefonów do lekarzy MGZZOP w Ścinawie:

– Jan Dudziak: tel. kom. +48 887 811 050 (poniedziałek i czwartek 8:00-14:00), tel. stacjonarny 76/ 817 48 20/ 21/ 23 (wtorek i piątek 8:00-15:00, środa 14:00-18:00);

– Leopold Marchewka: tel. kom. +48 887 811 051 (poniedziałek, wtorek i czwartek 8:00-12:00), tel. stacjonarny 76/ 817 48 20/ 21/ 23 (środa i piątek 8:00-12:00);

– Ilona Smolarska: tel. kom. +48 887 811 052 (środa i piątek 8:00-14:00), tel. stacjonarny 76/ 817 48 20/ 21/ 23 (poniedziałek i czwartek 8:00-14:00, wtorek 14:00-18:00);

– Józefa Piękoś: tel. kom. +48 887 811 053 (wtorek, środa i piątek 8:00-13:00), tel. stacjonarny 76/ 817 48 20/ 21/ 23 (poniedziałek i czwartek 14:00-18:00).

„Teleporady” pielęgniarskie oraz wypisywanie recept na leki stałe pod numerem telefonu: +48 887 811 054 – Ewa Ryśkiewicz (od poniedziałku do piątku 8:00-15:30).

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

– +48 887 811 005 (od poniedziałku do piątku 8:00-18:00);

– +48 887 811 003 (od poniedziałku do piątku 8:00-18:00);

– +48 887 811 001 (od poniedziałku do piątku 8:00-18:00).