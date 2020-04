Samorządy zakupiły sprzęt dla szpitala w Bolesławcu [ZDJĘCIA]

– Każdy samorząd dał tyle, ile może – mówi Roman Jabłoński, wójt Grębocic. – Trzeba pomagać szybko, dlatego sfinalizowaniem zakupu łóżka z respiratorem zajęła się gmina Polkowice, która podpisała umowę z dyrekcją szpitala – informuje R. Jabłoński.

Jak powiedział Kamil Barczyk, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, przekazane środki będą przeznaczone na utworzenie stanowiska intensywnej terapii. – W skład stanowiska wchodzi: łóżko z materacem, szafka przyłóżkowa, respirator, kardiomonitor, monitor do pomiaru rzutu serca, pompa infuzyjna (osiem sztuk), stacja dokująca do pomp, stojak do stacji dokującej, pompy do żywienia, ssak elektryczny, parawan na kółkach – wymienia dyrektor szpitala.