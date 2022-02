Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Lubinie. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Lubin, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na inauguracje wiosny Ekstraklasy Piłki Nożnej KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1 : 3, bramkę dla Zagłębia zdobył Patryk Szysz a dla Legii Maciej Rosołek, Bartosz Kopacz, Paweł Wszołek.

Legnickie "Konkrety" ukazywały się regularnie co tydzień, od 1972 do 2006 roku. Dzisiaj pokazujemy Wam okładki tej kultowej gazety z pierwszego roku jej wydawania. Zobaczcie co ciekawiło mieszkańców regionu w 1972 roku.

Dom jak Las – taką trafną nazwę nosi wyjątkowy podwarszawski budynek nagrodzony złotym medalem w prestiżowym międzynarodowym konkursie International Design Awards 2021. Budynek zaprojektowała pracownia architektoniczna 81.WAW.PL. Zobacz, jak niesamowicie się prezentuje w otoczeniu sosen.