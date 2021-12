Przegląd tygodnia z 12.12.2021 w Lubinie. Najważniejsze wydarzenia od 5.12 do 11.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Lubin, 12.12.2021. 5.12 - 11.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

KGHM Polska Miedź cały czas poszukuje ludzi do pracy. Poszukiwani są zarówno pracownicy dołowi, do huty, jak i do administracji. W naszej galerii zdjęć sprawdź na jakie stanowiska dokładnie rekrutuje KGHM.

Cena choinki na święta 2021 roku w punktach handlowych może być wyższa, podobnie jak wielu innych produktów. Ile zapłacimy za drzewko od leśników, z Lasów Państwowych? Gdzie kupić jak najświeższą żywą choinkę, by przetrwała Boże Narodzenie i bez problemu wytrwała do Nowego Roku? Nadleśnictwa Legnica i Lubin opublikowały cenniki choinek 2021. W sprzedaży znajdziemy świerki i sosny.