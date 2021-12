Jarmark bożonarodzeniowy w Lubinie wystartował! Wielki Ciastek i inne iluminacje rozbłysnęły na lubińskim rynku ZDJĘCIA Anna Ickiewicz

Dziś (6.12) po rocznej przerwie wystartował lubiński jarmark bożonarodzeniowy. Punktualnie o 18:00 odpalono iluminacje świetlne. Na jarmarku można kupić dosłownie wszystko, a iluminacje, które rozświetliły lubiński rynek przyciągnęły wielu mieszkańców. Jarmark potrwa do 12 grudnia, ceny zachęcają do odwiedzenia go. Zobaczcie zdjęcia jak pięknie zaczęli świętowanie Bożego Narodzenia lubinianie.