Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Lubinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

Mimo tego, że w kalendarzu mamy jeszcze listopad, w wielu rejonach Dolnego Śląska zapanowała już iście styczniowa pogoda. Mimo tego, że w Karpaczu, Jeleniej Górze czy Świeradowie - Zdroju zimy nie widać, to turyści wybierający się na wyższe partie Karkonoszy muszą pamiętać o odpowiednim sprzęcie i ubiorze - jest ślisko i bardzo zimno.

Gorący czas na Stawach Milickich, największych stawach hodowlanych w Polsce i Europie. Trwa spuszczanie wody i odłowy ryb na Święta Bożego Narodzenia. Są sortowane i umieszczane w specjalnych zbiornikach zwanych przesadkami. Dzięki temu na wigilijnych stołach nie będą miały zapachu i smaku mułu. Karpie milickie to czołówka ryb handlowych w Polsce. Są hodowane ekologicznie i mają pełną swobodę. Pływają w stawach, które zajmują po kilkaset hektarów. A odławiane są niemal tak, jak to robili rybacy w XIX w.

Trwa budowa wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. W na przełomie września i października 2023 rozpoczęto montaż elementów konstrukcyjnych obiektu, a teraz mamy już gotowe trzy tarasy! W połowie listopada wykonawca przyspiesza tempo budowy i zapowiada szybkie ukończenie prac. Zobaczcie szczegóły i zdjęcia!

Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.