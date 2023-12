Przegląd prasy z listopada 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Lubinie?

Ze skór i futer Gabriel Seweryn potrafił uszyć istne dzieła sztuki. Jego talent docenili, m. in. Monika Olejnik, Czesław Mozil i Robert Kozyra. Mieszkał i tworzył w Głogowie i nie zamierzał tego zmieniać. Versace z Głogowa zmarł nagle 28 listopada. Kim był, jak żył Gabriel Seweryn?

Marzycie o własnym domu pod lasem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własny las, a nawet staw czy jezioro? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Lubina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia.

Nie żyje znany głogowianin Gabriel Seweryn, wieloletni projektant futer i bohater kilku sezonu programu TTV „Królowe życia”. Versace z Głogowa zmarł we wtorek, 28 listopada. Miał 56 lat.

Głównym produktem KGHM jest rzecz jasna miedź, ale i metale takie jak złoto i srebro wydobywane są w kopalniach Zagłębia Miedziowego. Produkcja tego ostatniego kruszca wciąż w KGHM rośnie, a wytapia się go w hucie w Głogowie.

Ratownicy medyczni wezwani do uczestnika barbórkowej imprezy jednej z kopalń KGHM zostali pobici, a wnętrze karetki zostało zdemolowane przez agresywnego pacjenta. Konieczna była interwencja policji.

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu lubińskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana.

Trwa budowa nowej, 37,5-metrowej wieży widokowej położonej na wysokości 498 m n.p.m., a jednocześnie w sercu dolnośląskiego miasta! Właśnie montowany jest czwarty z sześciu zaplanowanych podestów. Już teraz widoki z konstrukcji zapierają dech w piersiach. Zobaczcie sami!

Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.