Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Lubinie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Lubina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Licytacje komornicze na Dolnym Śląsku. Te domy i mieszkania na początku lutego pójdą pod młotek. ZDJĘCIA, CENY”?

Przegląd stycznia 2024 w Lubinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Licytacje komornicze na Dolnym Śląsku. Te domy i mieszkania na początku lutego pójdą pod młotek. ZDJĘCIA, CENY Najnowsze licytacje komornicze nieruchomości na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, co można będzie wylicytować za ułamek wartości w pierwszym tygodniu lutego. Sprawdzamy licytacje komornicze, które odbędą się od 1 do 9 lutego 2024. Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w galerii. 📢 Nowe Miasto: Modernistyczna dzielnica Wałbrzycha zwana po wojnie Paryżem. Piękna i niepowtarzalna - zdjęcia Nowe Miasto to jedna z największych dzielnic "starego Wałbrzycha" i jedna z najciekawszych pod względem architektonicznym. Powstałe na początku XX w. położone pomiędzy wzgórzami i wśród zieleni osiedle to perła uważana za przestrzeń reprezentacyjną. Tu powstał wyjątkowy kompleks sportowy i to również jedno z kluczowych miejsc trwającej w XXI w. rewitalizacji. Zobaczcie zdjęcia tej dzielnicy i poznajcie kilka faktów dotyczących Paryża Wałbrzycha.

📢 Szukasz domu, lub domku w ładnej, cichej okolicy? Zobacz te nad jeziorami w Boszkowie, Lubiatowie, Sławie. Najnowsze oferty, zdjęcia, ceny Marzysz, by zamieszkać w pięknym, cichym miejscu, najlepiej blisko jeziora i lasu? Albo o małym, uroczym domku letniskowym? Wyszukaliśmy oferty na każdą kieszeń. Są tu domki letniskowe, całoroczne domy mieszkalne oraz piękne rezydencje w Sławie i okolicy. Wszystkie oferty pochodzą z portalu otodom.pl. Pod każdym zdjęciem krótki opis oferty. Szukajcie okazji dla siebie!

Prasówka luty Lubin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Lubina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypoczynek, ceny, moda. Topowe przedwojenne miejscówki nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

📢 Kopalnia w Krobicy to niedoceniana dolnośląska atrakcja. Teraz dojedziesz tam pociągiem O dolnośląskiej kopalni rud cynku i kobaltu w Krobicy koło Mirska słyszało niewiele osób. Wieś znajduje się z daleka od turystycznych szlaków. Ta niedoceniana perełka Gór Izerskich ma szansę zaistnieć dzięki przywróceniu pociągów na trasę z Mirska do Świeradowa-Zdroju. Pociąg po drodze zatrzymuje się na przystanku w Krobicy. A stąd jest kilka minut do Podziemnej Trasy Turystycznej Kopalni św. Jana. Wybierzcie się tam na wycieczkę! 📢 Wielu rolników na proteście w Głogowie. Frekwencja zaskoczyła nawet organizatorów. Dużo zdjęć z akcji Do Głogowa zjechali rolnicy kilku powiatów. Na protest przy krajowej „dwunastce” zjawiło się więcej osób i maszyn niż zakładali organizatorzy. Rolnicy zajęli parkingi po obu stronach drogi przy moście na Odrze i nie blokują ruchu. Protestujący wyrażają sprzeciw wobec dramatycznej sytuacji w rolnictwie polskim i europejskim.

📢 Zawody deficytowe 2024 na Dolnym Śląsku: Tych specjalistów zatrudnią od zaraz! LISTA Zastanawiacie się nad zmianą pracy, poszukiwaniem nowych doświadczeń zawodowych, a może nawet nad przebranżowieniem? Prezentujemy listę branż i zawodów deficytowych w 2024 roku na Dolnym Śląsku. Tych specjalistów poszukują, ci eksperci będą zatrudniani od ręki. Zachęcamy do zapoznania się z ustaleniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 📢 Protesty rolników na Dolnym Śląsku. Kilkaset traktorów i maszyn rolniczych wyjechało na drogi W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.

📢 Dzisiaj w kilkunastu miejscach Dolnego Śląska będą protestować rolnicy. Tutaj będą utrudnienia na drogach, zobaczcie mapę! Dzisiaj, 24 stycznia w całej Polsce zaplanowano największy protest rolników. Traktory i maszyny rolnicze będą utrudniać ruch na drogach także w kilkunastu dolnośląskich miastach. Akcję zaplanowano w godzinach 12.00-14.00. W galerii zdjęć prezentujemy mapy dróg z Dolnego Śląska, gdzie będą protestować rolnicy. Będą to drogi m.in. w okolicach Legnicy, Głogowa, Świdnicy, Wałbrzycha, Kłodzka. 📢 Pod jednym z lubińskich barów doszło do bijatyki. Pijani mężczyźni nieomal zrobili sobie krzywdę Do incydentu doszło w nocy z 19 na 20 stycznia, niedaleko jednego z lubińskich lokali. Na monitoringu widać, że jeszcze chwila i bójka mogłaby się skończyć tragedią.

📢 Twój Zielony Targ - Zagroda Smaku Osiek w każdą niedzielę zachwyca smakami W każdą niedzielę w Osieku pod Lubinem odbywa się targ zdrowej żywności i lokalnych rękodzielników. Zobaczcie co tym razem można było kupić. Za tydzień możecie sami sprawdzić!

📢 W weekendy nad Jeziorem Sławskim zjesz pyszne lody i gofry albo stek czy burgera z wyjątkowej wołowiny Sława zaprasza. Mimo że zima, w weekendy nad Jeziorem Sławskim zjesz pyszne lody, gofry na słodko lub wytrawne albo stek czy burgera z wyjątkowej wołowiny. Sprawdziliśmy ceny. 📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu - wkrótce otwarcie! Jakie widoki czekają? Zdjęcia Budowa wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu jest już na ostatniej prostej. 37,5-metrowej konstrukcji brakuje jeszcze m.in. zwieńczenia z ostatnim tarasem, dachem oraz siatki okrywającej. Inwestor i wykonawca opowiedzieli o trwających pracach i zapowiedzieli otwarcie wieży. Zobaczcie zdjęcia z szczytu konstrukcji przed montażem ostatnich elementów! 📢 Najładniejsze domy nad rzeką na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Ceny, zdjęcia, aktualne oferty styczeń 2024 Uspokaja Was otoczenie przyrody, zieleni i obserwowanie płynącej wody? Może warto poszukać takiego zacisza dla siebie. Oto najładniejsze domy na sprzedaż w różnych częściach Dolnego Śląska. Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Szczawno - Zdrój i kultowe Wzgórze Gedymina, jak "Kraina lodu" z bajki o przygodach Elsy. Zdjęcia ulubionej wieży Dolnoślązaków ZDJĘCIA Czy to królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy z bajki o "Krajnie lodu"? Nieee, to kultowe Wzgórze Gedymina w Szczawnie - Zdroju pod pierzynką śniegu. Bajeczne widoki z wieży na park i okoliczne osiedla, skuty lodem i przyprószony śniegiem staw, robią cudowne wrażenie. Zobaczcie i poczujcie ten klimat na zdjęciach Michała Jabłońskiego. Warto dodać, że wieża na Gedymina w Szczawnie - Zdroju znalazła się w pierwszej piątce ulubionych wież Dolnoślązaków!

📢 78-latek z Lubina wjechał autem na środek ronda. Nic nie widział, bo miał zamarznięte szyby Jest nagranie! Niebezpieczna sytuacja drogowa w Lubinie. 78-letni kierowca wjechał na środek ronda. Okazało się, że przyczyna niebezpiecznego zdarzenia była prozaiczna – nic nie widział, bo miał zamarznięte szyby.

📢 KGHM. Prof. Józef Zwierzycki został patronem szybu GG-1 w Kwielicach, najgłębszego wyrobiska górniczego w Polsce Należący do KGHM szyb GG-1 w Kwielicach (pow. polkowicki) nosi imię polskiego geologa Józefa Zwierzyckiego. W środę, 10 stycznia odsłonięto tam pamiątkową tablicę poświęconą temu wydarzeniu.

