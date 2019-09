Polska Noc Kabaretowa 2019 - bilety już w sprzedaży!

Polska Noc Kabaretowa to coroczne widowisko rozrywkowe dla fanów rozrywki na najwyższym poziomie. Tegoroczna edycja jest już ósmym sezonem z Polską Nocą Kabaretową. Trasa PNK 2019 obejmie ponad 60 miast w Polsce i na świcie, co oznacza, że będzie się z nami bawiło ponad 200 tysięcy osób. Ekipa tworząca Polską Noc Kabaretową dobierana jest tak, aby trafić w gusta wszystkich fanów kabaretowych, niezależnie od wieku i poczucia humoru.

Już dziś zapraszamy na wieczór dobrej zabawy tym razem na Humor Świata.

Zapraszamy w najśmieszniejszą podróż Waszego życia! Na niezwykłym pokładzie Polskiej Nocy Kabaretowej 2019 wyruszamy w poszukiwaniu humoru świata. Niezastąpiony przewodnik – Kabaret Nowaki zadba o to, aby było różnorodnie, dynamicznie i all inclusive. W drogę zabiorą się z nami najodważniejsi odkrywcy humoru świata: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Igor Kwiatkowski, Kabaret Smile i Kabaret K2. Zajrzymy do najbardziej dzikich zakątków świata, nie ominiemy żadnej wyspy i szczytu w poszukiwaniu najśmieszniejszego żartu. Zadbamy o to, aby nasza wspólna przygoda była pełna kolorów, zaskakujących odkryć i śmiechu ponad wszelkimi granicami. Podróż za jeden uśmiech, Rejs i Boso przez świat mogą się schować!