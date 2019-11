Policjanci przyłapali dwóch mężczyzn w ustronnym miejscu. Mieli ze sobą narkotyki

Policjanci z lubińskiej komendy zauważyli dwóch mężczyzny, ukrywających się w ustronnym miejscu na terenie miasta. Funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. Okazało się, że skontrolowani mężczyźni mieli przy sobie narkotyki. Zabezpieczono łącznie ponad 200 porcji handlowych metamfetaminy, a także ponad 80 porcji marihuany.

– W wyniku podjętych czynności podczas przeszukania, policjanci ujawnili przy 24 – latku woreczek strunowy z zawartością niewielkiej ilości metamfetaminy, natomiast u jego starszego kolegi funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli substancję krystaliczną zawiniętą w woreczek foliowy, która po badaniu wykazała również cechy metamfetaminy, z której można by było przygotować blisko 200 porcji tego narkotyku. Ponadto, w trakcie przeszukania mieszkania zajmowanego przez 33-latka, mundurowi zabezpieczyli ponad 80 porcji handlowych marihuany – mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP w Lubinie.

Policjanci wyjaśniają obecnie dalsze okoliczności sprawy, między innymi skąd pochodziły zabezpieczone narkotyki. Zatrzymani mężczyźni przyznali się do posiadania narkotyków. Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a gdy jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat więzienia.