Pojadą inaczej na Wszystkich Świętych. Sprawdźcie rozkład

W dniach 26.10.2019–03.11.2019 obowiązywać będzie specjalna organizacja kursowania Lubińskich Przewozów Pasażerskich.

Najwięcej połączeń będzie realizowanych w dniu 1 listopada: dojazd do Cmentarza Zacisze liniami 1, 3A, 3B, 4 i 7

dojazd do „Starego” Cmentarza liniami 0, 2, 3A, 3B,100, 101, 102, 104, 105, 112 (Kościuszki Dworzec PKS), 4 (Szkolna), 7, 110,121 (Skłodowskiej Cmentarz).

SOBOTY, NIEDZIELE OD 26.10.2019 DO03.11.2019 – LINIA 4 – w godzinach 9:00-16:00 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania do Cmentarza Zacisze.

DNI ROBOCZE OD 28.10.2019DO 31.10.2019 - LINIA 4 - w godzinach 9:00-19:00 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania do Cmentarza Zacisze.

PIĄTEK 1.11.2019 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH:

LINIE 0, 111,121, 131 - Kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.

LINIA 1 - w godz. 8:00 - 20:00 będzie kursować co 15 minut do Cmentarza Zacisze. W godz. 9:00 –17:00 dodatkowe kursy w relacji Lubin Ustronie –Szklary Górne Cmentarz co 60 minut.

LINIA 2 - kursuje co godzinę zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy –niektóre kursy wydłużone do Chróstnika

LINIE 3A, 3B - Będą kursowały do Cm.Zacisze co 30 minut w godz.10:00 –16:00.

LINIA 4 - w godzinach 7:00-21:00 będzie kursować do Cmentarza Zacisze. Częstotliwość odjazdów: co 5-8 minut w godzinach 9:00 –18:00, co 15 minut w pozostałych godzinach. Nie będą realizowane kursy do Osieka i Kłopotowa.

LINIA 5 - kursuje tylko przed godz. 8 i po godz. 18, jak w niedzielę.

LINIE 6,100,101,102,104, 105, 112 - częstotliwość kursowania jak w sobotę. Linia 100 będzie realizowaładodatkowe kursy do Goli oraz przez Kłopotów.Linia 104 będzie kursowała na trasie Buczynka –Lubin KGHM.

LINIA 7 - w

godz.

8:00 – 20:00. Będzie

kursować co 15 minut. W godz. 9:30 - 16:30 trasa zostanie wydłużona do Cm.Zacisze.

LINIA 110 - kursuje zgodnie z rozkładem jazdy ważnym w niedziele.

LINIE 8,103,113 - linie nie będą kursowały.