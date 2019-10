Pędzili S3. Skończyli z mandatami i punktami karnymi

Noś odblaski, żeby nikt Cię nie puknął! Kabaret Skeczów Męczących w policyjnej kampanii! [FILM]

Popularny Kabaret Skeczów Męczących wziął udział z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Kielcach w kampanii profilaktyczno- edukacyjnej "Odblask to nie wstyd – to twoje bezpieczeństwo”. Zobacz, co razem stworzyli!