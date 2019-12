Oblał go olejem napędowym i groził, że podpali. Już usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło na osiedlu Ustronie w Lubinie. Jak ustalili policjanci 67-letni mężczyzna wjechał swoim samochodem do garażu. Kiedy chciał wysiąść z pojazdu, podbiegł do niego nieznany mu mężczyzna i zaczął go oblewać olejem napędowym krzycząc, że go spali.

- Między mężczyznami doszło do szarpaniny, w trakcie której napastnik wciąż oblewał cieczą swoją ofiarę. W pewnym momencie agresor oddalił się i ten czas pokrzywdzony wykorzystał, aby zadzwonić po pomoc - powiedziała nam Sylwia Serafon, oficer prasowy KPP Lubin.

Chwilę po zgłoszeniu na miejscu pojawiły się patrole prewencji. - Policjanci zatrzymali 42- letniego mieszkańca Lubina, podejrzanego o oblanie substancją łatwopalną 67 - latka. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie. Był bardzo agresywny, pobudzony, nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy. Trafił do policyjnej celi - dodaje policjantka.