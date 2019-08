Nie żyje Stanisław Śnieg. Miał 92 lata

Likwidacja gimnazjum - muszą wrócić do podstawówki m.in. w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, czy Legnicy!

- To upokarzające - przekonują w wałbrzyskim magistracie. O tych uczniach twórcy reformy nie pomyśleli. Przez likwidację gimnazjum, na Dolnym Śląsku są uczniowie, którzy będą musieli drugi raz skończyć... szkołę podstawową. To osoby, które nie zdały do drugiej klasy gimnazjum.