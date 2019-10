Nękał swoją byłą żonę. W końcu miarka się przebrała

55-letnia lubinianka przez ostatnie miesiące przeżywała koszmar. Były mąż nachodził ja w domu i w pracy. Wygrażał kobiecie, robił awantury.

– Mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu krzyczał pod oknami kobiety, dzwonił domofonem, kierował w stosunku do pokrzywdzonej groźby karalne, był bardzo wulgarny. Pewnego razu wybił szybę w pokoju, w którym kobieta spała – relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. – Zachowanie sprawcy stało się na tyle uporczywe i stwarzało poczucie zagrożenia dla kobiety, że w końcu zwróciła się o pomoc do policjantów, którzy wszczęli dochodzenie w tej sprawie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze przedstawili 61-latkowi zarzuty stalkingu, za co grozi kara do 3 lat więzienia oraz umyślnego uszkodzenia mienia, za które z kolei Kodeks Karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.