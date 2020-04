Maseczki dla pracowników szpitala gotowe [ZDJĘCIA]

Koordynatorem i pomysłodawcą akcji jest Barbara Kwapisz, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

Maseczki zostały zrobione dzięki wsparciu ludzi o wielkim sercu, przyjaciołom szkoły i firmom, które włączyły się w akcję. Do tej pory udało się uszyć sto pięćdziesiąt sztuk maseczek, które trafiły do personelu lubińskiego szpitala. Kolejna partia zostanie dostarczona już niedługo.

Co ważne, maseczki po praniu czy sterylizacji mogą być użyte ponownie, dodatkowo posiadają bowiem kieszonkę na filtr ochronny.

– Wszyscy wiedzą, że zapotrzebowanie na nie jest ogromne, a ten mały gest jest wyrazem naszego podziwu, szacunku a przede wszystkim podziękowaniem za to, jaki wysiłek personel medyczny wkłada w walkę z koronawirusem - mówią wolontariusze.