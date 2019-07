Ponad siedem miesięcy mieszkańcy gminy wiejskiej Lubin czekali z niepokojem na decyzję władz rządowych w sprawie łączenia gmin. Pomysł prezydenta Lubina, Roberta Raczyńskiego, spotkał się z ogromnym sprzeciwem wielu z nich. Referendum przeprowadzone na terenie gminy wiejskiej pokazało wprost, że mieszkańcy wsi wcale do miasta nie chcą.

To jednak nie zraziło ani prezydenta Lubina, ani radnych z jego klubu, którzy mimo wielu perturbacji i głośnych protestów, w grudniu zeszłego roku przyjęli uchwałę o włączeniu wsi do miasta. Co ważne, chodziło o siedem największych, i tym samym najbogatszych wsi - Osiek, Szklary Górne, Miroszowice, Oborę, Kłopotów, Krzeczyn Wielki i Chróstnik. O wchłonięcie pozostałych z 31 miejscowości prezydent Robert Raczyński nie zabiegał.

Władze gminy wiejskiej nie ukrywały, że takie zmiany oznaczałaby początek likwidacji gminy, bowiem doprowadziłaby do utraty 65 proc. gminnego budżetu, połowy ludności i 33 proc. terytorium. Jeśli sprawy przybrałyby taki obrót dalsze funkcjonowanie gminy nie miałoby najmniejszego sensu. Pozostałe wsie zostałyby rozdzielone pomiędzy innymi samorządami, gdyż samodzielnie gmina nie miałaby możliwości istnienia.