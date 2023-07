Lipiec w Lubinie: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Lubinie, najważniejsze informacje miesiąca

Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Pierwsza niedziela wakacji to idealny moment, żeby zaprosić Was do naszej strefy chill na Targu w Osieku. Gdy już kupicie wszystko co najlepsze od naszych lokalnych producentów, będziecie mogli wygodnie zasiąść w leżaku lub na ławce i spróbować czegoś pysznego do zjedzenia na miejscu.

Wczoraj odbył się pierwszy dzień Dni Lubina. Mamy dla Was wielką paczkę zdjęć z tego wydarzenia. Tłumu na lubińskich błoniach nie byliśmy w stanie policzyć.

To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Lubin. Stwarza możliwość wspólnego spotkania i potwierdza potrzebę kultywowania pięknej tradycji słowiańskiego święta. Od ponad 10 lat Ośrodek Kultury Gminy Lubin razem z sołtysem i Stowarzyszeniem Bukowna współtworzy tę niepowtarzalną imprezę, której rozgłos dawno przekroczył granice gminy. Kolorytu imprezie dodaje korowód pojazdów uczestniczących

w konkursie „Przejazd na Byle Czym”, występy lokalnego kabaretu oraz gminnych zespołów. W klimat słowiańskich tradycji przenosi nas obozowisko wojów, w którym można podglądać rekonstrukcję dawnego rzemiosła, sztuk walki i posmakować słowiańskiej kuchni. Imprezie towarzyszą koncerty, konkursy tematyczne, tańce integracyjne, puszczanie wianków rzeką Czarna Woda i taniec ognia.