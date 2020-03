Koronawirus. W Lubinie na razie bez zarażonych [ZDJĘCIA]

Każda z nich będzie musiała wypełnić kartę, na której wskaże miejsce, w którym będzie przechodzić kwarantannę i zostawić numer kontaktowy do siebie. - Takie informację przekazujemy do policji, po to, aby funkcjonariusze mogli sprawdzić, czy te osoby rzeczywiście przestrzegają warunków kwarantanny – dodaje Janina Szelągowska.

- Sytuacja na tę chwilę jest dla nas łaskawa, co nie znaczy, że może się ona całkowicie zmienić – powiedziała nam Janina Szelągowska, dyrektorka lubińskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. - Pamiętajmy, że od 15 marca , każdy pasażer, który przekracza granicę państwa musi być poddany kwarantannie. My będziemy otrzymywać listy z przejść granicznych i będziemy musieli wyselekcjonować wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego, którzy w tym czasie przekroczyli granicę.

Janina Szelągowska apeluje do mieszkańców by z podejrzeniem koronawirusa nie udawać się do przychodni czy na SOR, ale dzwonić do SANEPIDU.

- Mamy wypracowaną procedurę. Taka osoba czeka w domu, a my organizujemy transport medyczny, który wiezie ją do szpitala. O tym, czy taki pacjent będzie hospitalizowany czy wystarczy tylko konsultacja, decydują już lekarz na miejscu – mówi. - Pamiętajmy, że muszą wystąpić trzy przesłanki – pacjent wrócił z terenów zagrożonych, ma wysoką temperaturę powyżej 38 stopni Celsjusza, ma duszności, kaszel bądź też inne objawy z układu oddechowego – przypomina szefowa SANEPIDU.