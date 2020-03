Koronawirus w KGHM. Potwierdzono pierwszy przypadek [ZDJĘCIA]

W sumie na terenie powiatu polkowickiego 49 osób objętych jest kwarantanną domową (25 osób w gminie Polkowice, 5 osób w gminie Chocianów, 7 osób w gminie Przemków, 10 osób w gminie Grębocice, 1 osoba w gminie Radwanice i 1 osoba w gminie Gaworzyce).

Kolejne 25 osób objęte jest nadzorem epidemiologicznym.

KGHM Polska Miedź wydała oficjalny komunikat w tej sprawie. Poniżej przytaczamy jego treść:

"Firma PeBeKa potwierdziła przypadek zarażenia koronawirusem jednego ze swoich pracowników. Grupa Kapitałowa KGHM, zgodnie z wdrożonymi procedurami, niezwłocznie powiadomiła pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w miejscu pracy. Nie ma wśród nich pracowników spółki KGHM Polska Miedź SA. Zawiadomieni zobowiązani są do dwutygodniowej kwarantanny oraz kontaktu z służbami sanitarnymi.

W związku z sytuacją nie ma zagrożenia zaburzenia jakichkolwiek procesów produkcyjnych. Procedury obowiązujące w firmie a wprowadzone w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce zadziałały prawidłowo. Wszystkie czynności są zgodne z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Przypomnijmy, że w KGHM do odwołania wstrzymane zostały wszystkie służbowe delegacje zagraniczne oraz udział pracowników KGHM w krajowych konferencjach i szkoleniach. Pracownicy, którzy ukończyli 65 rok życia mogą skorzystać z możliwości pozostania w domu i pracy z domu. Zarząd firmy zdecydował też o czasowym zawieszeniu wstępnych kontroli trzeźwości pracowników KGHM. Wdrożone zostały procedury niezwłocznego działania w przypadku zgłoszenia osoby potencjalnie zarażonej koronawirusem, która przebywała w miejscu pracy.

We wszystkich oddziałach pracownicy KGHM mają zapewnione środki higieny i dezynfekcji, oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki i podstawowych zasad higieny. We wszystkich środkach przekazu funkcjonujących w firmie (intranet, kghm.tv, plakaty, tablice informacyjne) na bieżąco przekazywane są aktualne zalecenia i komunikaty służb sanitarnych.

Firma 10 marca uruchomiła też specjalną infolinię oraz skrzynkę pocztową dla pracowników KGHM (887 843 612 oraz pytaniaHR(at)kghm.com). Można tam zdobyć wszystkie informacje dotyczące zarządzenia, zasad i trybu pracy w spółce.

KGHM Polska Miedź S.A. na bieżąco monitoruje sytuację związaną z koronawirusem i podejmuje działania wspierające władze centralne i lokalne."