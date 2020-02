Kompletnie pijany jechał po drodze slalomem

Policjanci z lubińskiej drogówki dbając o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, patrolowali drogę krajową nr 36.

- Przed godziną drugą w nocy zauważyli kierującego samochodem osobowym. Mężczyzna widocznie nie panował nad pojazdem. Jechał „wężykiem” - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Po zatrzymaniu do kontroli od kierującego policjanci wyczuli woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile. Jakby tego było mało, po sprawdzeniu w policyjnych systemach, okazało się, że 33-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Mężczyzna w chwili zatrzymania twierdził, że jest trzeźwy. Dopiero, kiedy zobaczył wynik na policyjnym alkomacie, przyznał się, że wcześniej pił alkohol.

- Kolejny nietrzeźwy kierujący wpadł w ręce funkcjonariuszy na jednej ze stacji w Lubinie. O swoim podejrzeniu co do stanu trzeźwości mężczyzny, funkcjonariuszy powiadomił świadek. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, zauważyli wyjeżdżającego z myjni samochodowej kierowcę. Po zatrzymaniu do kontroli drogowej okazało się, że przypuszczenia zgłaszającego potwierdziły się. 47-letni mężczyzna miał w swoim organizmie blisko 2 promile alkoholu - dodaje policjantka.