Kompletnie pijani, a z nimi trójka dzieci! Rodzice trafili za kratki!

- Funkcjonariusze niezwłocznie po otrzymaniu informacji udali się na miejsce interwencji. Po przeprowadzeniu wstępnych czynności ustalili, że pod opieką skrajnie nieodpowiedzialnych, pijanych rodziców jest troje dzieci - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Najmłodsze miało 2 lata, najstarsze 12 lat. Gdy policjanci wykonali badanie trzeźwości obojga małżonków - alkomat wykazał, że 35-letni mężczyzna ma blisko promil alkoholu w organizmie, natomiast matka dzieci aż 2,4 promila.

Nietrzeźwy ojciec podczas czynności wykonywanych przez kuratora, pracowników socjalnych i policjantów był bardzo agresywny. Wielokrotnie używał słów wulgarnych w obecności dzieci. Mundurowi uznali, że taki stan rodziców może zagrażać życiu i zdrowiu ich pociech, zwłaszcza, że w mieszkaniu panował ogólny bałagan.

- Funkcjonariusze wezwali również na miejsce zespół pogotowia ratunkowego, który przebadał dzieci. Na szczęście nie wymagały one hospitalizacji. Wszyscy troje zostali umieszczeni w placówce opiekuńczej - dodaje Sylwia Serafin. – W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, pijane małżeństwo zostało zatrzymane przez funkcjonariuszy i trafiło do policyjnego aresztu. Grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawą rodziny zajmie się teraz sąd.