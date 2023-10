KGHM marzy o transporcie swojej miedzi... Odrą

- KGHM Polska Miedź S.A. dążąc do optymalizacji kosztów oraz dywersyfikacji sposobu transportu analizuje możliwość transportu wybranych półproduktów oraz materiałów wsadowych przy wykorzystaniu transportu śródlądowego. Rozwiązanie to byłoby możliwością odciążenia infrastruktury kolejowej w dobie wzrastających wolumenów obcych materiałów wsadowych – taką odpowiedź uzyskaliśmy z Departamentu Komunikacji miedziowej spółki na pytanie o plany transportu ich produktów.

Plany budowy węzła muszą być skorelowane z rządowymi inwestycjami, które pozwolą przywrócić Odrzańskiej Drodze Wodnej statusu międzynarodowej drogi wodnej na całym przebiegu. Mowa o osiągnięciu klasy żeglowności na poziomie Va. Na obecną chwilę tę klasę żeglowności Odra posiada jedynie na końcowym swoim biegu na odcinku zaledwie 80 km na 750 km żeglowności. Na wysokości Dolnego Śląska Odra posiada klasę II a więc o znaczeniu regionalnym. Rządowe plany zakładają, że w latach 2023-2030 powstaną dwa nowe stopnie wodne, w Ścinawie i Lubiążu, co ma pomóc w podniesieniu klasy żeglowności. Obowiązujące w odniesieniu do żeglugi śródlądowej strategie rządowe zakładają osiągnięcie klasy żeglowności Va. Są też już gotowe decyzje administracyjne dla budowy jazu klepowego na stopniu wodnym Ujście Nysy oraz modernizacji śluzy i sterowni na stopniach wodnych Ujście Nysy i Opole.

W ogłoszonym porozumieniu widnieje też deklaracja ważna dla Głogowa, aby docelowo wpisać to miasto jako węzła sieci TEN-T. Transeuropejska Sieć Transportowa obejmuje szereg dróg lądowych, powietrznych, morskich i właśnie wód śródlądowych.

Współpraca KGHM z Grupą Azoty w odniesieniu do Odry nie jest nowością. Już na początku roku pojawiły się informacje o rozmowach między obiema spółkami na temat wykorzystania portu wodnego Police. Jest to czwarty co do wielkości przeładunku port wodny w Polsce a znajduje się przy ujściu Odry do Bałtyku. KGHM był zainteresowany zainwestowaniem w okolicach Portu Morskiego Police.