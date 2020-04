Będzie nowa droga do Dziewina. Kończy się przebudowa [ZDJĘCIA]

Drogowcy po wylaniu wszystkich warstw asfaltu utwardzają aktualnie pobocza i dokonują ostatnich poprawek na samej jezdni. Później na całym przebudowanym fragmencie wprowadzą oznakowanie pionowe, a także namalują poziome, m.in. linie rozgraniczającą dwa pasy ruchu.

Na mocy zawartego wcześniej porozumienia, ścinawski samorząd pełni funkcję inwestora zastępczego, reprezentując powiat lubiński, który pozyskał dofinansowanie na poziomie 60% wartości inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość finalizowanych obecnie robót budowlanych to kwota 1.670.774,76 zł brutto.

Etap I inwestycji zakłada przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej na odcinku dokładnie 1320 metrów, w istniejącym pasie drogowym, zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją. Wykonawca ma czas na zrealizowanie zadania do 31 sierpnia br., jednak pogodowe warunki pozwoliły przebudować dojazd do Dziewina zdecydowanie szybciej i w najbliższych tygodniach prace mają zostać zgłoszone do odbioru, a następnie, jeżeli inwestor i wszystkie służby nie będą miały zastrzeżeń, oddane do użytku.