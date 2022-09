Jak chronić się przed oszustwami w internecie? Podsumowanie spotkania Senior Online

Spotkania Senior Online to seria edukacyjnych klipów, które informują o tym, w jaki sposób osoby starsze mogą uchronić się przed oszustami. Tym razem porad udzielali również pracownicy Banku Pocztowego, którzy opowiadali o możliwych oszustwach związanych z bankowością elektroniczną. Jak mówią pracownicy banku - Oszuści często bazują na emocjach.

Telefon z banku

Telefon z numeru podpisanego jako Twój bank to bardzo częste zjawisko. Pomimo licznych informacji o takim sposobie oszustwa, często złodziejom udaje się uzyskać dostęp do konta ofiary. Jak to wygląda? Oszust dzwoni i podaje się za pracownika działu bezpieczeństwa banku, informuje o próbie wykonania przelewu z konta ofiary na wysoką kwotę, która została przez jego dział zablokowana. Taka sytuacja wywołuje stres i sprawia, że nie myślimy logicznie. W takiej sytuacji ofiara jest na straconej pozycji i za namową osoby dzwoniącej podaje kody blik w celu zabezpieczenia pieniędzy z "zainfekowanego" konta bankowego, jednak suma nie wraca już na konto ofiary.