Lubiński rynek w końcu poczuł aromat kawy! Skrzydlate Latte oficjalnie otwarte

Własny biznes to marzenie wielu młodych ludzi. Częstym problemem jest jednak brak pomysłu. Oliwia Gołębiowska, właścicielka kawiarni "Skrzydlate Latte" jest przykładem tego, że można zacząć działać w dziedzinie, która nas interesuje albo w pasji, którą zaszczepili w nas rodzice.

Moi rodzice kiedyś mieli taką chęć, aby założyć swoją kawiarnię. Nie miał być to jednak lokal, a food truck. Kupili nawet samochód, który specjalnie do tego celu ściągnęli z zagranicy, jednak plan niestety nie wypalił. Nie ukrywam, że pomagałam im w tym temacie i mocno to podłapałam. Moi rodzice zostali z tym właśnie marzeniem, więc stwierdziłam, że przejmę to i spróbuję zadziałać, bo jestem ogromnym kawoszem, z resztą jak cała moja rodzina. W marcu tego roku wystartowaliśmy z food truckiem, jednak była to opcja tymczasowa i funkcjonowała do lipca, kiedy to wynajęliśmy lokal i zaczęliśmy działać już tutaj - Oliwia Gołębiowska