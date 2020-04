Gmina rozdaje maseczki ochronne. Trafią do wszystkich mieszkańców! [ZDJĘCIA]

Ochronne maseczki wielokrotnego użytku trafią do wszystkich mieszkańców Gminy Lubin. Dostarczone zostaną za pośrednictwem sołtysów, radnych oraz strażaków gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wielorazowe maseczki miały trafić wyłącznie do seniorów Gminy Lubin. Decyzją wójta Tadeusza Kielana otrzymają je jednak wszyscy mieszkańcy.

– Od czwartku 16 kwietnia noszenie maseczek będzie obowiązkowe. Zdajemy sobie sprawę, z faktu, że mieszkańcy gmin wiejskich, takich jak nasza, mają utrudniony kontakt do aptek, w których mogliby się w nie zaopatrzyć, stąd decyzja o rozszerzeniu akcji – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

We wtorek rozdysponowana została pierwsza partia maseczek. Trafiły one do seniorów w wieku 80+. W środę przekazane zostaną osobom w wieku 65+, a w czwartek i piątek mają trafić do wszystkich mieszkańców Gminy Lubin. – Zakładamy, że dzięki zaangażowaniu sołtysów, radnych i strażaków uda nam rozdać maseczki do końca tygodnia. Bez tych osób byłoby to niemożliwe. Bardzo za tę pomoc dziękuję. Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy, bo do liczenia, pakowania i rozwożenia maseczek zaangażowani zostali wszyscy obecni w pracy. Bardzo ważne jest zaangażowanie mieszkańców, którzy podjęli się szycia maseczek, a takich osób jest coraz więcej. Serdecznie dziękuję za tę wyjątkową społeczną aktywność, bo jest ona dowodem empatii i szacunku dla innych, pozwala jeszcze mocniej wierzyć, że razem przetrwamy ten trudny czas i wkrótce wrócimy normalności – dodaje wójt Tadeusz Kielan.

Maseczki przekazane zostaną w formie pakietów, w których znajdować się będzie tyle maseczek, ile osób zameldowanych jest w danym gospodarstwie.