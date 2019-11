Dzień z Miedziowymi. Chcą by dzieci poznały sportowców [ZDJĘCIA]

Szkoła Podstawowa w sąsiednim Wińsku rozpoczeła akcję „Dzień Miedziowych”. Głównym celem akcji są spotkania z lubińskimi sportowcami, tak by dzieci mogły ich poznać i co najważniejsze - by mogły współnie trenować!

Pierwsze spotkanie było doskonałą zabawą nie tylko dla uczniów ale i samych zawodników. W szkole w Wińsku gościli piłkarze ręczni Zagłębia Lubin Jakub Adamski i Mikołaj Borowczyk oraz przedstawicielka żeńskiej drużyny Metraco Zagłębia Lubin, Małgorzata Mączka. Blisko 200 uczniów przywitało gości znakomitym szpalerem i głośnym skandowaniem „Zagłębie, Zagłębie!" Uczniowie odprowadzili szczypiornistów do auli, gdzie rozpoczęło się przedstawienie sylwetek przedstawicieli drużyn piłki ręcznej. Później przyszedł czas na pytania od publiczności, czyli od dzieci. Zawodnicy odpowiadali między innymi na kwestie, związane z uprawianiem piłki ręcznej, specyfiką tego sportu, nie zabrakło również pytań pozasportowych, a po wszystkim przyszedł czas na autografy. Z auli wszyscy udali się na halę sportową, gdzie odbyły się zajęcia WF-u. W treningu brali udział uczniowie, którzy rozpoczęli swoją przygodę z piłką ręczną pod okiem dyrektora Przemysława Bagińskiego. Po zajęciach przyszedł czas na wspólne zdjęcia. Szcypiorniści zaprosili wszystkich obecnych na hali na mecz z MKS-em Energą Kalisz. – Nauczyciele i uczniowie zapewniali nas, że przyjadą na nasz mecz i liczymy na równie głośny doping, jak podczas dzisiejszej akcji. Dziękujemy za miłe przyjęcie i super organizację. Czekamy już na kolejne spotkania z uczniami z Wińska – mówi Jakub Adamski, zawodnik Zagłębia Lubin.