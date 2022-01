Czy w Lubinie powstanie spalarnia odpadów niebezpiecznych? Odpowiedź prezydenta. Stanowisko Gminy Lubin

Dziś (26.01.22) w Lubinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Miasto dla mieszkańców" w sprawie ponownie rozpatrywanego wniosku firmy Lubin Energy z siedzibą w Płocku o pozwolenie na budowę spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie Lubina. Firma Lubin Energy jest użytkownikiem wieczystym tych gruntów i pierwsze podejście do budowy inwestycji zrobiła już w 2019 roku. Teraz, po uzupełnieniu dokumentacji złożyła ją ponownie.

Problem spalarni odpadów niebezpiecznych w Lubinie powraca pomimo wydanej w 2019 roku negatywnej decyzji przez Prezydenta Miasta Lubina . Firma Energy Lubin z siedzibą w Płocku ponownie złożyła do Urzędu Miasta dokumentację dotyczącą planowanej tam inwestycji. - Jako Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców wyrażamy zdecydowany sprzeciw planom budowy spalarni odpadów niebezpiecznych pod Lubinem. Wierzymy, że popiera nas w tym zdecydowana większość mieszkańców nie tylko miasta, ale i okolicznych miejscowości, którzy mogą na sobie odczuć negatywne skutki działania takiej instalacji. W linii prostej ten teren mieści się około kilometra od bloków osiedla Wyżykowskiego, ok. 1,5 kilometra od Miedziowego Centrum Zdrowia oraz wsi Obora i co nas bardzo niepokoi. Dodatkowo około 800 metrów od szybu wdechowego kopalni ZG Lubin Rejon Wschodni - mówi Zbigniew Sobka, inicjator spotkania z mediami. Anna Ickiewicz

W spalarni planowane jest utylizowanie łącznie ok. 16 000 Mg (ton) odpadów, w tym odpady niebezpieczne, medyczne i weterynaryjne. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to, że dwa 35 metrowe kominy emitować będą do atmosfery wyłącznie mało toksyczne gazy, nieszkodliwe metale ciężkie czy pyły.

- Każda, nawet najmniejsza awaria, wstrzymanie pracy układu oczyszczania spalin czy pożar, który miał już miejsce w siostrzanej spalarni odpadów w Płocku może doprowadzić do zagrożenia dla ludzi i skażenia środowiska. Chcemy tego uniknąć i właśnie teraz jest odpowiedni czas na to by sprzeciwić się tej inwestycji. Nie jesteśmy przeciwnikami unieszkodliwiania odpadów metodami dopuszczonymi przez prawo. Podkreślamy, że ryzyko związane z lokalizacją takiej spalarni w Lubinie jest realne. Liczymy na zaangażowanie mieszkańców oraz władz samorządowych. Liczymy na aktywność naszych posłów i radnych. Liczymy na ich wsparcie i zatrzymanie budowy spalarni - dodaje Zbigniew Sobka

Co na to Urząd Miasta?

- W odpowiedzi na bezpodstawne wpisy, które pojawiły się w mediach społecznościowych i wprowadziły niepotrzebną panikę wśród lubinian informujemy, że nie ma zgody miasta na budowę jakiejkolwiek spalarni odpadów na terenie Lubina. Spółka Lubin Energy z Płocka w 2019 r. dostała decyzję odmowną dot. budowy spalarni odpadów i w dalszym ciągu nie ma zgody Prezydenta na budowę jakiejkolwiek spalarni na terenie Lubina - mówi Marcelina Falkiewicz, rzecznik prasowy Prezydenta Lubina.

Sylwia Rozkosz, rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Lubinie pytana o stanowisko sąsiedniego samorządu odpowiada:

- Przepisy dotyczące wydania decyzji w takich sprawach są jednoznaczne. Gmina Lubin na żadnym etapie nie jest stroną w tym postępowaniu, co oznacza że nie dokonuje żadnych uzgodnień warunków i realizacji przedsięwzięcia ani nie wydaje żadnej opinii. Informujemy jednak mieszkańców, że prawo przewiduje, że każdy mieszkaniec może w określonym terminie zwrócić się do Urzędu Miasta w tej sprawie, zapoznać się z dokumentami i zgłosić swoje uwagi oraz wnioski.

