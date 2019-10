Cała lista zarzutów pod adresem kierowcy, który uciekł z miejsca kolizji!

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, dlatego też coraz więcej osób nie zgadza się na to, by po drogach jeździli nietrzeźwi i nieodpowiedzialni kierowcy. Tak właśnie postąpił świadek zdarzenia drogowego, do którego doszło na terenie gminy Lubin. - Mężczyzna widząc, że sprawca kolizji, kierując samochodem osobowym marki Mercedes, odjeżdża z miejsca zdarzenia, postanowił pojechać za nim i o wszystkim powiadomił oficera dyżurnego - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Po chwili kierowca mercedesa zatrzymał się przed swoim domem. Kiedy wysiadł z samochodu, zgłaszający odebrał jego kluczyki i oświadczył, że powiadomił już policję.

- Dzięki krótkiej informacji od świadka, skierowany na miejsce policyjny patrol zatrzymał 48-latka. Okazało się, że mężczyzna postanowił pojeździć samochodem mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie - dodaje policjantka. - Ponadto, jak ustalili policjanci lubinianin posiadał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności na okres 5 miesięcy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.